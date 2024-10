Agnieszka Osiecka nie miała łatwo w życiu. Latami wyniszczał ją nałóg

Agnieszka Osiecka napisała dla Maryli Rodowicz największe przeboje - "Małgośkę" i "Niech żyje bal". Całe życie pragnęła wielkiej miłości, ale gdy już udawało jej się ją złapać, szybko wypuszczała ją z rąk. Była dziennikarką, poetką, pisarką, scenarzystką i reżyserką. A także żoną i matką - w tych rolach nie zawsze potrafiła się jednak odnaleźć. Jej prawdziwą pasją okazała się miłość do słów.

Agnieszka Osiecka potrafiła pisać jak mało kto, ale w życiu prywatnym nie było kolorowo. Łatwo się zakochiwała i wdawała w liczne romanse. Wyszła za mąż dwa razy . Najpierw za Wojciecha Frykowskiego, później Wojciecha Jesionkę. Zawróciła też w głowie Danielowi Passentowi, z którym miała córkę Agatę. Po jakimś czasie wdała się w romans z dziennikarzem Zbigniewem Mentzlem, który doprowadził do rozpadu burzliwego związku z Passentem. Agata zamieszkała wtedy z ojcem.

Niektórzy uważają, że skompilowane życie uczuciowe Osieckiej przyczyniło się do tego, że wyobrażenie o idealnej miłości z łatwością przelewała na papier. Podobno najlepiej pisała wówczas, gdy była nieszczęśliwa i smutna. Wtedy zaglądała do kieliszka i oddawała się twórczości .

Mawiała, że przyjaciółki są dla niej ważną częścią życia. Zawsze miała więcej przyjaciół wśród kobiet niż mężczyzn. Doceniała ich chęci do pogaduszek o wszystkim i o niczym. Jedną z najbliższych koleżanek była właśnie Maryla Rodowicz.

U Agnieszki Osieckiej rozwinęła się choroba nowotworowa - rak jelita grubego . Sama artystka zdawała sobie sprawę z czym to się wiąże, o czym pisała w notatkach. Była przygotowana śmierć. Wiedziała, że prędzej czy później to nastąpi. Chciała odejść na własnych zasadach. Wyremontowała dom, wyrównała rachunki, a nawet wykupiła miejsce na cmentarzu. Wybrała nawet sukienkę, w której chciała zostać pochowana. Kreacją pochwaliła się przyjaciółce.

