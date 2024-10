Ma nowotwór złośliwy. Prezenterka Polsatu czeka na operację

W październiku prowadząca program "Drugie życie sukni ślubnej" trafiła do szpitala, gdzie czeka ją operacja. Nie ukrywa lęku i, czekając na swoją kolej, pisze: "niech będzie już po".

Gwiazda Polsat Cafe nie kryje, że czuje strach. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się do internautów z prośbą o dobre myśli i wsparcie w trudnych chwilach.

