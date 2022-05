Poniżanie w szkole doprowadziło go do myśli samobójczych. "Żaden nauczyciel nigdy nie zareagował"

Makijaże Stysia, czyli Stasia Wołosza, które artysta stale publikuje na swoim profilu na Instagramie, robią w sieci istną furorę. To właśnie on, jako pierwszy mężczyzna w branży kosmetycznej w Polsce, wypuścił swoją kolekcję kolorowych kosmetyków, stając się przy tym ulubieńcem polskich gwiazd, takich jak Mary Spolsky, Young Leosi czy Oliwki Brazil. Choć jego Instagram należy do jednego z najbardziej barwnych, jego nastoletnie życie takie nie było. W ostatniej rozmowie dla portalu "Dzień Dobry TVN" wyznał, jak bardzo źle był traktowany w szkole - poniżany zarówno przez kolegów, nauczycieli czy pedagogów.