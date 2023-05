Popraw komfort życia i nie przepłacaj – ze Smart! Week na Allegro to proste!

Sytuacja gospodarcza nas nie rozpieszcza. W ostatnim półroczu 66 proc. Polaków ograniczyło koszty życia. Z badania IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika także, że najczęściej rodacy rezygnują z wyjść do restauracji i barów (61 proc.), zakupów ubrań i obuwia (52 proc.) i wyposażenia domu (42 proc.). Nikogo nie powinien zdziwić zatem fakt, że już co czwarty rodak interesuje się promocjami. Jak wynika z raportu Monitor Promocji 2022 ARC Rynek i Opinia, najpopularniejszym rodzajem promocji jest od wielu lat obniżka ceny, która nie wymaga od konsumentów spełniania żadnych dodatkowych warunków – z tego typu ofert korzysta 67 proc. ankietowanych.

Co ciekawe, niska cena znajduje się dopiero na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o czynniki, które motywują nas do robienia zakupów online. Dla 3/4 Polaków najważniejsza jest możliwość wybrania produktu przez całą dobę i brak konieczności jechania do sklepu – podaje raport "E-commerce w Polsce 2022" opracowany przez Gemius. Można zatem powiedzieć, że promocje takie jak Smart! Week na Allegro, które nie tylko pozwalają zakupić różnorodne towary w niższych cenach, ale jeszcze otrzymać je bezpłatnie i szybko do domu, są okazją, której nie można przegapić.

Tydzień gorących cen

Codziennie do 21 maja na Allegro znajdziecie oferty z najpopularniejszych kategorii takich jak supermarket, elektronika czy kosmetyki. Promocje będą dostępne dla wszystkich użytkowników platformy, ale na największe upusty sięgające nawet 50 proc. mogą liczyć tylko subskrybenci programu Allegro Smart!, który kosztuje 59,90 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

Z programu warto skorzystać, bo zapewnia nielimitowane, bezpłatne dostawy do punktów odbioru, automatów paczkowych lub przesyłek kurierskich. Ponieważ średnio zwykła dostawa do automatu paczkowego kosztuje 8,99 zł, koszt subskrypcji Allegro Smart! zwraca się błyskawicznie. Mało tego, osoby, które jeszcze nigdy nie korzystały z oferty lojalnościowej, mogą bezpłatnie testować usługę przez 3 miesiące, a ci, którzy zdecydują się opłacić subskrypcję na rok w trakcie trwania festiwalu, otrzymają 10 zł zniżki (1) (dotyczy to także obecnych klientów, którym kończy się ważność subskrypcji).

Jeśli na widok każdej promocji zapala ci się czerwona lampka – bez obaw. Allegro działa zgodnie z unijną dyrektywą Omnibus, dzięki czemu na każdej karcie przecenionego produktu widoczna jest najniższa cena sprzed 30 dni, co pozwala uniknąć sztucznego zawyżania wartości towaru przez sprzedawców. Codziennie platforma porównuje też ceny produktów w najpopularniejszych sklepach internetowych i daje gwarancję najniższej ceny. Jeśli zakupisz tak oznakowany towar, a w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz go w innym sklepie taniej, Allegro zwróci różnicę w cenie.

Skoro kwestie bezpieczeństwa i uczciwości mamy już za sobą, czas przyjrzeć się wybranym okazjom Smart! Week. Produkty opisane poniżej będą dostępne jedynie w środę (17.05). Warto samodzielnie przejrzeć ofertę festiwalu i dodać do obserwowanych przedmioty, które nas zainteresują, by nie przegapić ich późniejszej obniżki.

Dla całej rodziny

Wyobraź sobie, że czytasz książkę na tarasie, mąż podaje aromatyczną kawę z ekspresu, młodsza pociecha huśta się na huśtawce, a starsza spokojnie bawi się na trawie klockami. To marzenie wydaje się zbyt odległe w dobie kryzysu? Może niekoniecznie…

Na Allegro znajdziesz uwielbiany przez dzieciaki model huśtawki bocianie gniazdo – o średnicy 100 cm, która udźwignie nawet dwójkę dzieci lub dorosłego z maluszkiem. Jest odporna na korozję i deszcz, więc może stanowić całoroczną atrakcję ogrodu. Koszt? Tylko 88 zł, czyli o 40 zł mniej niż normalnie!

Doskonałym prezentem z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka mogą być także klocki LEGO. Wśród ofert znajdziesz chociażby tańszy o 26 zł zestaw LEGO Classic, czyli duże pudło zawierające aż 790 elementów, z których czterolatek lub starsze dziecko skonstruuje wszystko, co tylko przyjdzie mu do głowy.

Skoro rzadziej chodzimy do kawiarni, to gdzie pić pyszną kawę, jak nie we własnym domu? Wyraziste espresso, aromatyczne lungo i idealnie spienione cappuccino – te pyszne napoje przygotuje ekspres automatyczny Krups Essential EA810870 w promocyjnej cenie 1299 zł (1599 zł przed obniżką). Wbudowany szwajcarski młynek oferujący 3 tekstury mielenia i 3 poziomy temperatury pozwoli przygotować wybraną kawę według własnego gustu.

Pomoc w domowych obowiązkach

Prasujesz ubrania po sto razy, a i tak mają zagniecenia? Unikasz jak ognia zmieniania zasłon, bo wiesz, że ich późniejsze prasowanie będzie katorgą? W takim razie chyba najwyższy czas zmienić zwykłe żelazko na żelazko parowe – takie jak na przykład Tefal FV6842, które w trakcie Smart! Week jest o 100 zł tańsze. To parowe żelazko błyskawicznie usuwa najgłębsze zagniecenia i pozwala prasować także w pionie.

A gdyby tak jeszcze zapomnieć o odkurzaniu? Jeżeli masz duży dom, nieodzowną pomocą będzie automatyczny odkurzacz, który wyręczy cię w tym przykrym obowiązku. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro (1239 zł w promocji) samodzielnie zeskanuje pomieszczenia i zaplanuje trasę sprzątania, a dodatkowo umyje także podłogę. Przy mniejszych powierzchniach lub konieczności częstego czyszczenia tapicerki mebli lepszym wyborem może być odkurzacz pionowy. Za czerwonego Roborocka H7, który waży zaledwie 1,46 kg i ma w komplecie szereg końcówek do wygodnego odkurzania trudno dostępnych miejsc, takich jak karnisze czy kratki wentylacyjne, zapłacisz w trakcie festiwalu tylko 799 zł! To ponad pół tysiąca złotych mniej niż zwykle.

Wśród supermarketowych obniżek wyróżnia się także spory zestaw do zmywarki Finish Power All in One, który składa się z pięciu produktów: tabletek, odświeżacza, nabłyszczacza, czyścika i soli ochronnej. Taki komplet zadba o perfekcyjną jakość zmywania naczyń i jednocześnie przedłuży życie samej zmywarki, usuwając osady z kamienia i ochraniając filtry i spryskiwacze. Zamiast 105 zł teraz zapłacimy za niego tylko 71,99 zł.

Mała i duża elektronika

Chcesz schudnąć parę kilo, ale mimo trzymania diety twoja waga nie spada? Może to wcale nie brak efektów, tylko kwestia samego urządzenia, które nie pokazuje, że zgubiłaś tłuszcz kosztem większej ilości wody? By poznać dokładnie proporcje tkanki tłuszczowej, wody, mięśni i kości w organizmie niezbędna jest inteligentna waga. Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 pozwoli ci lepiej poznać swoje ciało i analizować na bieżąco wszelkie zmiany. W promocji zakupimy ją za 73,99 zł.

A skoro jesteśmy już przy zdrowym stylu życia, kolejnym gadżetem, który pomoże zatroszczyć się o siebie, jest najnowsza opaska fitness – Xiaomi Smart Band 7. Obsługuje aż 110 trybów sportowych (także kilka styli pływackich), a dzięki analizie maksymalnego pułapu tlenowego podpowie nam także w trakcie treningu, kiedy powinniśmy zwiększyć tempo, by uzyskać najlepsze efekty. Monitoring jakości snu pomoże lepiej się wysypiać, a wyświetlanie powiadomień na ekranie sprawi, że nie przegapimy żadnej wiadomości. Przy promocyjnej cenie 169 zł trudno będzie znaleźć lepszy smart band.

Świetna okazja czeka też dla fanów marki Apple. Za 4299 zł (ok. 700 zł zniżki) można upolować cenionego za swoją lekkość MacBooka Air 13,3". Ultrabook waży zaledwie 1,2 kg, a jego wydajny procesor Apple M1 w połączeniu z 8 GB pamięci RAM i szybkim dyskiem SSD o pojemności 256 GB zagwarantuje płynne działanie nawet przy bardziej wymagających zadaniach. Nie można zapomnieć o ekranie Retina, a także solidnej baterii, która wytrzyma na jednym ładowaniu nawet 18 godzin pracy w trybie przeglądania internetu.

Kinomanom i wszystkim, którzy planują wymienić telewizor, spodoba się oferta na 65-calowy LG65UQ751C w cenie 2299 zł (400 zł taniej). Model ten charakteryzuje się całkiem dobrą jak na swoją półkę cenową matrycą NanoCell ze wsparciem technologii HDR10 Pro, eleganckim designem, który dopasuje się do każdego wnętrza oraz funkcją inteligentnego skalowania materiałów o niższej rozdzielczości do 4K. Nie brakuje mu także obsługi popularnych aplikacji streamingowych, sterowania głosem czy wyświetlania alertów sportowych.

Przypisy

1 - Promocja ważna od 8 do 21 maja dla nowych członków, użytkowników posiadających subskrypcję miesięczną oraz korzystających z programu Smart! na Start, członków Smart! Family i obecnych subskrybentów rocznego pakietu na 14 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego. Rabat 10 zł udzielany jest tylko na jeden rok subskrypcji Allegro Smart! Najniższa cena rocznego abonamentu z ostatnich 30 dni przed promocją wynosiła 59,90 zł.

Płatna współpraca z Allegro