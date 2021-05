Porannik książkowy. Z pisarzami przy kawie.

Na pierwszy „Porannik książkowy” Biblioteka zaprasza 25 maja (wtorek) o godz. 10.00. Poza nową porą, Biblioteka proponuje też nową formę. Podczas porannikowych spotkań przestrzenie biblioteczne zmienią się w studio, skąd rozmowa będzie profesjonalnie transmitowana na żywo do internetu. Na początek na profilu Biblioteki na Facebooku będzie można obejrzeć spotkanie z Katarzyną Dworaczyk, autorką książki „Herstoria / Herstory / Herstorie 1918/1919”. Kobiety szmuglujące broń pod spódnicami to tylko niektóre z postaci pojawiających się na kartach tej publikacji. Organizatorzy zapytają o udział Polek w odzyskaniu niepodległości, ale też o stereotypy, z którymi zmagały się pierwsze studentki, torujące drogę kobiet do edukacji i nauki. Katarzyna Dworaczyk to także artystka, mająca na koncie wystawy i projekty poświęcone pamięci oraz trenerka rozwoju i mediatorka, autorka książki „Minimediacje z dziećmi”. Spotkanie będzie zatem okazją, by zadać nurtujące pytania nie tylko o to, co było kiedyś.