Porwał ją były chłopak. Tajny znak z Tik Toka uratował jej życie

Mieszkanka hrastwa Tennesee wsiadła do samochodu ze swoim byłym chłopakiem. Nie mogła wtedy przypuszczać, że znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Podczas jazdy para pokłóciła się. Doszło nawet do szarpaniny. Kobieta zażądała, żeby jej ekspartner wypuścił ją z auta, on jednak sięgnął po śrubokręt.