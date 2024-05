Posadź w ogrodzie. Wąż nie odważy się wpełznąć

Wiosną nie tylko roślinność budzi się do życia. Na zmianę pogody reagują również zwierzęta, w tym węże, które uwielbiają wygrzewać się na słońcu.

W Polsce mamy do czynienia z czterema gatunkami węży i wszystkie są objęte ochroną gatunkową, ale tylko jeden z nich jest jadowity. To żmija zygzakowata, której jad, chociaż nie stanowi zagrożenia dla życia osoby zdrowej, u osób o niższej odporności może być bardzo niebezpieczny. Pozostałe gatunki to: zaskroniec zwyczajny, gniewosz plamisty i wąż Eskulapa.

U wielu osób gady te wywołują nie tylko strach, ale i uczucie dużego dyskomfortu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest stworzenie naturalnej bariery z roślin, których węże nie tolerują.

Wąż w ogrodzie

Węże odwiedzają nasze posesje z kilku powodów. Przede wszystkim szukają schronienia, które znajdą między skupiskami kamieni, drewna czy w wysokiej trawie. Chronią się przed drapieżnikami i poszukują miejsc do wygrzewania się.

Kolejnym powodem jest pokarm. Węże żywią się gryzoniami i płazami, które często bytują na działkach, przy oczkach wodnych czy stawach. Gady te przyciąga również wilgotne środowisko, które zapewnia im odpowiednie warunki do życia.

Węże posiadają doskonały zmysł węchu, który pomaga im w poszukiwaniu pożywienia i schronienia. Okazuje się jednak, że ten sam zmysł może być wykorzystany przeciwko nim. Niektóre rośliny wydzielają zapachy, które są dla węży nie do zniesienia.

Posadź te rośliny i odstrasz węże

Stworzenie naturalnej bariery z roślin, których węże nie tolerują, jest ekologicznym i skutecznym sposobem na utrzymanie tych gadów z dala od naszego otoczenia. Oto kilka przykładów roślin, których wolą unikać.

Oregano jest znane głównie jako aromatyczna przyprawa, ale może być przydatne również do walki z wężami. Swój intensywny zapach zawdzięcza obecności dwóch związków: tymolu i karwakolu. Te substancje nie są tolerowane przez węże, dlatego sadzenie oregano w ogrodzie może skutecznie zniechęcić je do odwiedzin. Roślina ta jest łatwa w uprawie, a jej obecność nie tylko odstraszy gady, ale również wzbogaci naszą kuchnię.

Kolejną rośliną, której węże nie lubią, jest czarny bez. Zawiera on sambunigrinan, związek chemiczny, który wyjątkowo źle działa na węże. Czarny bez jest łatwy w uprawie i może rosnąć w różnych warunkach, co czyni go idealnym wyborem dla każdego ogrodu. Ponadto, jego kwiaty i owoce mają wiele zastosowań, od kulinarnych po lecznicze, co czyni go wszechstronną i pożyteczną rośliną.

Por, znany z wyrazistego zapachu, jest kolejną rośliną, której węże nie tolerują. Intensywny aromat pora sprawia, że gady z dużym dystansem podchodzą do miejsc, w których rośnie. Sadzenie pora w strategicznych miejscach, takich jak granice działki czy wokół oczek wodnych, może skutecznie odstraszyć węże. Dodatkowo por jest warzywem o wielu walorach kulinarnych, co czyni go wartościowym dodatkiem do ogrodu.