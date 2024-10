Posadź wokół domu. Zmniejszy twoje rachunki za ogrzewanie

Bluszcz pospolity (Hedera helix), to roślina o niezwykłych właściwościach. To pnącze jest cenione nie tylko za swoje walory estetyczne, ale także za szeroki wachlarz zastosowań. Jego liście mają intensywną zieloną barwę i charakterystyczny kształt. Ciekawy wygląd sprawia, że bluszcz idealnie sprawdza się w ogrodach, na tarasach oraz balkonach.

Rozrasta się szybko i potrafi pokryć nawet bardzo duże powierzchnie. Nie wymaga szczególnej troski i ciągłego podlewania. Jego ogromną zaletą jest to, że jest wiecznie zielony .

Zimozielony bluszcz pospolity jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest trujący w bezpośrednim kontakcie. Co prawda, z jego wyciągu robi się różnego rodzaju kosmetyki, ale zrywanie liści i owoców bezpośrednio z krzaczka, nie jest dobrym pomysłem.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!