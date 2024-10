Pąki piękniejsze od forsycji. Posadź jeszcze w październiku

Jesień to czas, kiedy ogród zyskuje nowe oblicze. Liście zmieniają kolory, a powietrze staje się chłodniejsze. To również doskonała pora na sadzenie nowych roślin, które uczynią nasz zakątek jeszcze piękniejszym. Wśród bogactwa dostępnych gatunków warto zwrócić uwagę na porzeczkę krwistą. Ta niezwykła roślina zachwyca swoim wyglądem. Zasadzona na początku jesieni, pozwoli cieszyć się bujnymi kwiatami w przyszłości.

Porzeczka krwista, znana również jako Ribes sanguineum, to roślina, która doskonale odnajduje się w ogrodzie. Roślina jest łatwa w uprawie. Dobrze radzi sobie nawet w trudnych warunkach. Preferuje stanowiska słoneczne lub w połowie zaciemnione, co sprawia, że można ją sadzić zarówno na działkach jak i przydomowych ogródkach. Najpiękniej będzie rosła w glebie żyznej, lekkiej i przepuszczalnej. Świetnie znosi zanieczyszczenia powietrza, więc znakomicie nada się nawet do ogrodów miejskich.