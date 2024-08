Rośnie w wielu ogrodach. Pod żadnym pozorem nie dotykaj

Śnieguliczka biała to niezwykle powszechna w Polsce roślina. Spotkamy ją w lasach, parkach, przy drogach, a nawet w ogrodach. Świetnie radzi sobie nawet na terenach, na których panuje spore zanieczyszczenie powietrza, dlatego często sadzana jest w pobliżu ruchliwych dróg. Co grozi nam, gdy przez przypadek spożyjemy jej owoce?

Często wykorzystywana jest do tworzenia żywopłotów. Wszystko przez jej gęste liście oraz łatwość w uprawie. Roślina ta odnajdzie się w niemal każdych warunkach. Można ją bowiem zasadzić zarówno w dobrze nasłonecznionym, jak i zacienionym miejscu. Nie zależy jej także na zbyt żyznej glebie.

Niewiele osób wie, że śnieguliczce białej niestraszne są także mrozy lub susza. To wszystko sprawia, że chętnie sadzana jest zarówno przez profesjonalnych ogrodników, jak i amatorów. Sprawdzi się także, gdy nie mamy zbyt dużo czasu, by opiekować się ogrodem.

Zatrucie owocami śnieguliczki białej wiąże się z poważnymi dolegliwościami. Zlicza się do nich m.in. zapalenie błon śluzowych, nudności, wymioty. W skrajnych przypadkach może wystąpić także utrata przytomności lub śpiączka. Kontakt z liśćmi może z kolei wywoływać podrażnienia skóry.

Właśnie dlatego warto zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy roślina jest w miejscu łatwodostępnym dla dzieci. W przypadku zatrucia śnieguliczką należy niezwłocznie udać się do lekarza lub wezwać na miejsce ratowników medycznych.

