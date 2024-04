Posiej zamiast trawy. "Dywan" z kwiatów gwarantowany

Piękny, zielony "dywan" w ogrodzie to marzenie wielu z nas. Niestety, aby mieć perfekcyjny trawnik, trzeba się nieźle natrudzić. Okazuje się jednak, że istnieją alternatywy, o które nie tylko nie będzie trzeba aż tak dbać, ale również zachwycą nas swoim wyglądem.

Co zasiać zamiast trawy w ogrodzie? Nie wszyscy wiedzą, że istnieją rośliny, które sprawdzą się równie dobrze, a w dodatku będą robić na wszystkich piorunujące wrażenie. Podpowiadamy, na co konkretnie zwrócić uwagę, gdy zależy nam na czymś prostym w uprawie, co w dodatku zachwyci nawet najbardziej wymagającego ogrodnika.

Karmnik ościsty alternatywą dla trawy

Marzysz o pięknym "dywanie" w swoim ogrodzie? Trawnik nie tylko wymaga regularnego koszenia, ale również innych zabiegów, które sprawią, że będzie pięknie się prezentował. Jeśli nie masz aż tyle czasu, warto postawić na karmnik ościsty.

Swoim wyglądem przypomina swego rodzaju mech, z którego wyrastają drobne, białe kwiatki kwitnące od czerwca aż do sierpnia. Osiąga maksymalnie od 2 do 5 cm wysokości, dlatego z daleka wielu osobom może kojarzyć się właśnie z trawnikiem.

Jeśli chcemy go mieć w swoim ogrodzie jeszcze w tym sezonie, to dobrze się składa, ponieważ powinniśmy go zasiać właśnie na początku maja. Roślina ta jest odporna na mróz, a w dodatku niestraszne jej dobrze nasłonecznione, suche lub półcieniste miejsca.

Jak dbać o karmnik ościsty?

Zanim zasiejemy karmnik ościsty w ogrodzie, należy zadbać o odpowiednie podłoże. Roślina ta lubi bowiem lekką i żyzną glebę. W bardzo gorącym okresie warto podlewać ją codziennie, by mieć pewność, że na pewno wyrośnie wszędzie tam, gdzie chcemy. W innym przypadku można to robić tylko raz na tydzień.

Karmnik ościsty nie jest także zbyt wymagający jeśli chodzi o nawóz. Mając już tę roślinę w ogrodzie, powinniśmy zająć się tym w okresie wiosennym, jednak jeśli tego nie zrobimy, w sprzyjających warunkach bylina ta powinna sobie poradzić i bez tego.

