Rozsyp na trawniku. Łyse placki zarosną w mig

Zabiegi takie jak grabienie, wałowanie, wertykulacja, aeracja, dosiewanie i na koniec zasilenie, powinny być wykonane zaraz po zimie, by móc cieszyć się bujną, zieloną i miękką murawą. Skoncentrujemy się dzisiaj na finale dbałości o trawnik, czyli nawożeniu. Kiedy przystępujemy do nawożenia, istotne jest przestrzeganie dwóch precyzyjnie określonych reguł.

Pierwsze zasilenie w składniki odżywcze trawnika winno nastąpić po pierwszym przycięciu trawy, nie później niż w maju. Równie istotna co termin, jest kompozycja stosowanego nawozu. Należy zdecydować się na produkt bogaty w azot, dostępny w każdym punkcie ogrodniczym. Poszukaj produktu oznaczonego jako "nawóz wiosenny". Dostępny jest on w postaci granulek, proszku, czy też płynu. Każda z form jest efektywna.

Zasilenie trawnika w składniki odżywcze powinno mieć miejsce wczesną wiosną, latem oraz wczesną jesienią, co zapewni zachowanie zdrowego wyglądu trawy aż do nadejścia pierwszych śniegów.

Przed dokonaniem nawożenia warto jest rozluźnić glebę, używając na przykład wideł lub grabi. Co się tyczy ilości nawozu, najbezpieczniej jest stosować się do zaleceń podanych przez producenta. Przekroczenie zalecanej dawki może przynieść więcej szkód niż pożytku. Nadmiar nawozu może osłabić korzenie trawy, a zamiast intensywnie zielonej barwy, trawnik może przybrać żółty kolor i stać się wysuszony.

Przed aplikacją nawozu warto także sprawdzić prognozę pogody. Najlepiej jest rozprowadzać nawóz w pochmurny dzień, tuż przed deszczem. Pozwoli to składnikom odżywczym głębiej penetrować glebę i działać szybciej, co bezpośrednio wpłynie na kondycję trawy.

Podczas okresów pomiędzy nawożeniami, warto zastanowić się nad dodatkowym zasilaniem gleby biohumusem. Jest to naturalny nawóz pozyskiwany z przetworzonej substancji przez dżdżownice. Zastosuj go przed nadejściem pierwszych upałów, ponieważ ochroni trawę przed wyjałowieniem.

Do aplikacji wystarczy rozcieńczyć biohumus z wodą w proporcji 1:10, czyli jedna część biohumusu na dziesięć części wody. Następnie roztwór należy wlać do konewki i podlać nim trawnik.

