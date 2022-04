Posłanka Barbara Nowacka wspomina matkę w rocznicę śmierci. "Była wzorem, inspiracją"

Barbara Nowacka stara się kontynuować misję polityczną swojej matki. "Mama była spoiwem rodziny, inicjowała różne uroczystości, spotkania. A teraz ja to robię. Po Smoleńsku postanowiłam sobie zadbać o to, co było dla niej ważne. Także w polityce. Stąd jestem tu, gdzie jestem w życiu" – wyznała posłanka w rozmowie z "Vivą!", podczas której dodała, że żałoba nie przemija.