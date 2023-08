Posmaruj fugi. Wyżre całą pleśń

Zalej wieczorem, spłucz z samego rana. Po pleśni nie będzie śladu

Jeśli pleśń pojawiła się na fugach, nie musisz od razu ich wymieniać. Choć nie jest to duży wydatek, warto wypróbować patent, który wyżre pleśń w przeciągu kilku godzin. Wystarczy, że późnym wieczorem, tuż przed snem, zalejesz je wybielaczem. Kupisz go w każdym markecie czy drogerii. Litrowa butelka kosztuje ok. 10 złotych. Zawarty w nim chlor zabije wiązki pleśni, a do tego, widocznie je wybieli. Po zalaniu nie zamykaj drzwi do łazienki. Dzięki temu nie będzie unosił się w niej intensywny zapach chloru. Rano, polej je ciepłą wodą i wytrzyj je suchą ściereczką. Ten patent stosuj za każdym razem, kiedy zauważysz, że na fugach pojawił się nalot.