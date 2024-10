Posmaruj fugi. W 10 minut "wyżre" brud i pleśń

Łazienka to prawdziwe siedlisko bakterii. Fugi i uszczelki są szczególnie podatne na rozwój pleśni. Oczywiście lepiej jest zapobiegać niż leczyć i regularnie dbać o czystość. Czasami wystarczy jednak trochę nieuwagi, dłuższy wyjazd czy po prostu zmiana mieszkania, by spotkać się z tym problemem. Zamiast płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba zakasać rękawy i zabrać się za sprzątanie.

Pleśń kocha wilgoć, a wilgoć kocha łazienkę. Aby zapobiec jej powstawaniu, pamiętaj o regularnym wietrzeniu łazienki i dokładnym osuszaniu powierzchni po kąpieli. Pleśń na fugach to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia. Jej zarodniki mogą wywoływać alergie, problemy z oddychaniem, a nawet poważniejsze schorzenia. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej pozbyć się tego niechcianego gościa z naszej łazienki.

Z pomocą przychodzi wtedy stara, dobra soda oczyszczona. W połączeniu z wodą utlenioną zamienia się w zabójczą broń na pleśń. Do miski wsyp 5 łyżek sody oczyszczonej. Wlej do niej kilka kropli wody utlenionej i wymieszaj, aż powstanie gęsta pasta. Z wodą nie należy przesadzać, bo środek powstanie zbyt rzadki i łatwo spłynie z fug. Rozprowadź mieszankę na zanieczyszczeniach i pozostaw tam na 10 minut. Po tym czasie wyszoruj fugi szczoteczką i spłucz dokładnie wodą.

Do wyszorowania fug sprawdzi się również zestaw do mycia zębów - pasta oraz szczoteczka. Przywróci dawny blask i sprawi, że łazienka będzie wyglądała jak nowa.

Zawarte w paście drobiny delikatnie ścierają zabrudzenia i pleśń, nie uszkadzając przy tym fugi. W paście do zębów znaleźć można również substancje wybielające, jak fluor. Pomagają one usunąć przebarwienia spowodowane przez pleśń, przywracając fugom świeży wygląd.

Przetrzyj paznokcie pastą do zębów. Efekt cię zaskoczy

Jeśli potrzebujesz środka, który pokryje od razu większą powierzchnię, sięgnij po butelkę z atomizerem. Wymieszaj 150 ml wody, 150 ml octu oraz całe opakowanie sody i przelej do butelki. Zaaplikuj na fugi, zostaw na godzinę. Po tym czasie zmyj całość wodą.

