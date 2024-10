Wlej na gąbkę i przetrzyj kabinę prysznicową. Później sobie podziękujesz

Intensywne szorowanie, a nawet zeskrobywanie kamienia może uszkodzić powierzchnię naszej kabiny. Dlatego, aby w bezpieczny i łatwy sposób pozbyć się niechcianych zacieków, wystarczy sięgnąć po ocet. Już nie od dziś wiemy, że ma on wiele różnych zastosowań, a jednym z nich jest skutecznie zwalczanie brudu. Dzięki niemu możesz cieszyć się idealnie czystym prysznicem bez uciążliwego mycia. Oprócz tego jest naturalnym środkiem i dużo tańszym niż sklepowe detergenty.

W przypadku niewielkich zabrudzeń warto zrobić roztwór, który wykonamy w proporcjach 1:1 z wody i octu. Taką mieszanką należy spryskać kabinę, i pozostawić na kilka minut. Następnie wszystko najlepiej przetrzeć szmatką z płynem do naczyń i spłukać ciepłą wodą. W przypadku mocniejszych zabrudzeń można bezpośrednio zaaplikować ocet na gąbkę.

1. Kwasek cytrynowy, to świetny zamiennik octu, który równie dobrze sprawdzi się w walce z zabrudzeniami. Wystarczy do 200 ml ciepłej wody dodać 2 łyżki kwasku i za pomocą spryskiwacza zaaplikować na prysznic. Osobom, które nie lubią octowego zapachu, ten trik sprawdzi się dużo lepiej.

Wlej do odpływu. Wyczyści najbrudniejszy zakamarek w domu

