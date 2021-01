Postaw na precyzyjny pomiar. Wybierz ciśnieniomierz dla swojej rodziny

Złe samopoczucie, bóle głowy czy zmęczenie to ważne objawy wskazujące na problemy z ciśnieniem. Warto monitorować jego stan na bieżąco, w ten sposób możesz wykryć ewentualne problemy i podjąć odpowiednie kroki, by im zaradzić.

Warto pamiętać również o tym, by w razie nieprawidłowości wykonać dwa pomiary w odstępie co najmniej kilku minut. Jeżeli różnica ciśnienia jest bardzo duża, należy ponowić pomiar i tak dalej, aż wyniki będą do siebie zbliżone.