Postawiła na rozcięcia. Model tylko dla odważnych

Katherina Mazepa to austriacka celebrytka urodzona w 1995 roku. Przez wiele lat mieszkała w rodzinnym kraju, gdzie w 2014 roku zdobyła tytuł Miss Wiednia. Wówczas rozpoczęła międzynarodową karierę jako modelka i influencerka. Przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i w 2019 roku poślubiła amerykańskiego dyplomatę. Jej Instagram obserwuje ponad 1,7 mln internautów.

Celebrytka pojawiła się także w amerykańskim reality-show dokumentującym codzienne dramaty i skandale grupy kobiet mieszkających w Miami. W "The Real Housewives of Miami" w latach 2012-2013 występowała także polska modelka Joanna Krupa.

Ostatnio wokół 27-latki zrobiło się głośno ze względu na jej rozwód z amerykańskim dyplomatą Shilo Mazepą. Modelka związała się także z nowym chłopakiem, 56-letnim Lennym Hochsteinem. Mimo że rozwód z dyplomatą poszedł sprawnie, a modelka dostała od byłego męża 50 tys. dolarów, to medialny szum wciąż trwa.

Po rozwodzie modelka wróciła do panieńskiego nazwiska i zmieniła nazwę profilu. "Panna Nahlik wróciła" - napisała pod postem.

© FORUM | MEGA / The Mega Agency / Forum

Do tej kreacji modelka założyła pasujące białe szpilki, a do ręki chwyciła torebkę od projektanta.

Sukienka zasłaniała bardzo niewiele, ale 27-latka w ogóle się tym nie przejmowała. Z uśmiechem pozowała do zdjęć, a następnie udała się na spotkanie. Czyżby biały outfit miał nawiązywać do kolorystyki sukien ślubnych? A może w ten sposób Katherina chciała zaznaczyć początek nowej porozwodowej ery?

© MEGA / The Mega Agency / Forum | MEGA / The Mega Agency / Forum

