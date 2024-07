POT - artykuł – podsumowanie VII Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów

Tegoroczna, siódma edycja Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów, organizowana przez Polską Organizację Turystyczną, właśnie dobiegła końca. Do udziału w tej wyjątkowej, podróżniczej inicjatywie zgłosiło się 33 uczestników, zaś do samej konkursowej rywalizacji wyłoniono szesnastu. Każdemu influencerowi przypisano konkretne województwo, które reprezentował i to właśnie tam realizował swoje zadanie konkursowe, jednocześnie inspirując innych do poznawania interesujących i wartych odwiedzenia miejsc. Po trwającej kilka tygodni rywalizacji wyłoniono zwycięzców. 20 czerwca 2024 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia.