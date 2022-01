"Powiew luksusu". Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska

Małgorzata Kożuchowska to kobieta, która nie boi się zabawy modą. Aktorka interesuje się również wystrojem wnętrz. Wiele wskazywałoby na to, że jej dom mógłby być przestrzenią wypełnioną ekstrawagancją. Okazuje się jednak, że ostoja artystki to miejsce, w którym panuje nie tylko harmonia, ale i prostota.