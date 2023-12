Pozowała w pończochach. Strzał w dziesiątkę tylko dla odważnych

Jeszcze kilka miesięcy temu tego typu stylizacja wzbudziłaby wśród nas dość mieszane uczucia. Dziś czerwone rajstopy lub pończochy to prawdziwy hit wśród najpopularniejszych influencerek na świecie. Jak je nosić, by prezentować się modnie, a do tego czuć pewnie i wygodnie? Tym razem bierzemy przykład z Maffashion.