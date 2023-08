Pozuje w bikini, a wszyscy patrzą na stopy. "Ja Big Foot"

Karina Koch to jedna z bohaterek serialu dokumentalnego "Chłopaki do wzięcia". Zgłosiła się do niego razem ze swoim bratem Stefanem. Rodzeństwo szybko zdobyło dużą popularność. W ostatnich miesiącach widzowie śledzili przede wszystkim konflikt Kariny z byłą partnerką brata, Aldoną. Kobiety nie przepadały za sobą i zasypywały się wzajemnymi oskarżeniami w sieci. Ostatecznie Stefan i Aldona rozstali się.