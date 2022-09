Praca w korporacji była szczytem jej marzeń. Do dziś odczuwa jej skutki

Terapia, co ważne, pomaga uchwycić perspektywę i złapać dystans, których zwykle nam brakuje. Ciekawą rzecz mówi psycholog Sylwia Sitkowska w rozmowie z Katarzyną Troszczyńską w książce "Kobiety, które starają się za bardzo" (Rebis 2022). Jak sobie radzić ze skłonnością do tworzenia czarnych scenariuszy? Sitkowska: "Uwielbiam taką technikę terapeutyczną, w której wyobrażamy sobie, co może się stać najgorszego. Weźmy kobietę, która panicznie boi się stracić partnera. Efekt jest taki, że bardzo się stara, a on według niej stara się za mało, co jeszcze mocniej utwierdza ją w przekonaniu, że partner ją opuści. Próbuje sobie jakoś radzić z tą myślą, ale napięcie w pewnym momencie osiąga szczytowy punkt i kobieta wybucha. Robi partnerowi wyrzuty, że jej nie kocha, że nie chce, że za mało się stara. Co oczywiście zwiększa prawdopodobieństwo, że jej obawy się sprawdzą.