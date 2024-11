Pracownicy wodociągów ostrzegają. Tak niszczymy rury i tworzymy zatory

Toaleta to nie kosz na śmieci – przypominają Gdańskie Wodociągi. Świadome korzystanie z kanalizacji to nie tylko sposób na uniknięcie problemów technicznych, ale także wyraz troski o środowisko. Czego nie wolno tam wrzucać?

Gdańskie Wodociągi alarmują, że każdego dnia ich brygady usuwają dziesiątki zatorów i awarii spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji. W 2023 roku liczby były zatrważające: 1251 zatorów i 1605 blokad wirników pomp. Te problemy wynikają głównie z wrzucania do toalety odpadów takich jak chusteczki nawilżane, resztki jedzenia, włosy, fusy kawy czy nawet materiały budowlane.

Magdalena Kiljan z Gdańskich Wodociągów w rozmowie z TVN24 tłumaczy, że takie praktyki prowadzą nie tylko do kosztownych napraw, ale także do niszczenia środowiska naturalnego. Kanalizacja sanitarna to system zaprojektowany jedynie do transportu ścieków i papieru toaletowego – nie odpadów, które powinny trafić do kosza na śmieci.

Czego nie wrzucać do toalety?

Chusteczki nawilżane

Mimo obietnic producentów o biodegradowalności, chusteczki te rozkładają się zbyt wolno, tworząc trudne do usunięcia zatory.

Włosy i patyczki do uszu

Włosy tworzą "kłęby" blokujące rury, a plastikowe patyczki nie ulegają degradacji, zagrażając zarówno systemowi kanalizacyjnemu, jak i środowisku.

Olej spożywczy

Zaschnięty olej zlewa się w trudne do rozbicia bryły, które przyciągają inne odpady i tworzą poważne blokady.

Fusy kawy i herbaty

Mogą wydawać się nieszkodliwe, ale ich drobna struktura zbija się w masy blokujące przepływ wody.

Materiały budowlane i piasek

Resztki cementu czy gipsu twardnieją w rurach, zmniejszając ich przepustowość.

Kosztowny problem

Wyrzucanie odpadów do toalety to nie tylko problem techniczny. Awaria kanalizacji oznacza wezwanie specjalistów, co generuje wysokie koszty, zarówno dla mieszkańców, jak i dla miejskich wodociągów. Zatory w kanalizacji mogą prowadzić do cofania się ścieków i wydzielania nieprzyjemnych zapachów w mieszkaniach. Mogą też doprowadzić do szkody dla środowiska naturalnego.

- Używając słów kampanii, aby mieć komfort kontemplacji, nie wyrzucaj śmieci do ubikacji. A na poważnie, bo temat jest poważny, najczęstszą przyczyną zatorów, niedrożności sieci, czy też awarii sieci kanalizacyjnej są rzeczy i substancje, które do kanalizacji sanitarnej trafiać nie powinny - mówi Magdalena Kiljan z Gdańskich Wodociągów w rozmowie z TVN24.

Co można wrzucać do toalety?

Lista jest krótka: Papier toaletowy – specjalnie zaprojektowany, aby rozkładać się w wodzie.

– specjalnie zaprojektowany, aby rozkładać się w wodzie. Ścieki sanitarne – czyli to, co naturalnie trafia do kanalizacji podczas codziennego użytkowania łazienki.

