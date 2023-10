Genialny patent na pranie. Obniżysz rachunki za prąd

Uważaj z detergentami

By uniknąć dodatkowych cykli płukania, nie nadużywaj detergentów. Podczas zakupów porównuj ceny środków do prania w drogeriach lub marketach. Szukaj promocyjnych cen, możesz też skorzystać z tańszych odpowiedników swojego ulubionego proszku czy kapsułek do prania. Markowe nie zawsze znaczy lepsze.