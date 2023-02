Pracuje jako programistka. "Nigdy nie miałam umysłu ścisłego"

W moim przypadku to stereotypowe przekonanie zupełnie nie odnosi się do rzeczywistości. Wręcz to podważam. Zawsze byłam humanistką. W liceum byłam nawet na profilu humanistycznym. Nigdy nie sądziłam, że w przyszłości będę pracować jako programistka. Nawet nie brałam tego pod uwagę. Sądziłam, że to nudna praca. Wtedy chciałam być muzykiem. Dodam jeszcze, że programowanie to bardzo szeroka dziedzina. Wielu osobom wydaje się, że aby się tym zajmować, trzeba być stereotypowym geekiem czy geniuszem matematycznym.