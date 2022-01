Prawda wyszła na jaw. "Narzeczony" Elżbiety Romanowskiej zabrał głos

"Okazywać sobie miłość trzeba codziennie, nie tylko 14 lutego. Gdy byłam sama, denerwował mnie ten dzień, do momentu, gdy zrozumiałam, że to święto miłości, która ma wiele twarzy! Kochamy rodziców, dzieci , rodzeństwo, przyjaciół, rodzinę i oczywiście swoje drugie połówki, więc dziś, jutro, pojutrze, zadzwońcie lub odwiedźcie bliskie wam osoby i powiedzcie, jak bardzo się cieszycie, że je macie. Ja dziś wraz z moim narzeczonym wzniesiemy toast za was i za miłość" - pisze Romanowska