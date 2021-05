Przytulne mieszkanie Elżbiety Romanowskiej. Pokazała urządzone wnętrza

W sypialni aktorki znajduje się wygodne łózko oraz olbrzymi regał na książki, zajmujący całą ścianę. Również i tam możemy zobaczyć ceglaną ścianę – to ulubiony element wystroju mieszkania. "Zawsze marzyłam o mieszkaniu w kamienicy i pomyślałam sobie, że skoro nie mogę sobie na razie na to pozwolić, to spróbuję przenieść kamienicę do nowoczesnego wnętrza. I to się rzeczywiście udało. Cegła w moim mieszkaniu pochodzi z rozbiórki starej kamienicy" - przyznała aktorka.