Prezenty dla dzieci na różne okazje – taniej, niż myślisz!

Najmłodsi uwielbiają dostawać podarunki, a koniec roku szkolnego to ważny dla nich moment. Warto jednak kupować prezenty z głową – powinny pasować do okazji, mieć wydźwięk symboliczny lub edukacyjny. Idealnym upominkiem na start wakacji będzie na przykład książka, do której wpiszemy dedykację. Podczas czytania dziecko rozwija wyobraźnię, trenuje pamięć oraz skupienie. Do dyspozycji mamy szeroki wybór literatury dla dzieci – od wierszy, baśni i opowiadań po lektury, słowniki i encyklopedie. W TK Maxx nie brakuje ciekawych propozycji zarówno w języku polskim, jak i angielskim. To doskonała okazja, by podszlifować zdolności lingwistyczne. Jeżeli nie mamy pomysłu na prezent, możemy podarować dziecku Kartę Upominkową i wybrać się na wspólne zakupy. W ten sposób młody uczeń będzie mógł samodzielnie wybrać coś dla siebie.