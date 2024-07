PRM nawiązuje współpracę z nowymi markami high-fashion

PRM to marka o wyraźnie odświeżonym wizerunku i ofercie. Wiosną 2024 roku Sneakerstudio, PRM i Answear.com połączyły siły, tworząc wyjątkowy sklep internetowy i concept store w świecie streetwearu. Uliczny sznyt miesza się w nich z modą high-fashion, kulturą wysoką i wysublimowanym designem. To wszystko sprawia, że PRM urosło do miana e-commerce z największą i najlepszą ofertą marek high-streetwear i high-fashion w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wyjątkowe doświadczenia zakupowe czekają Cię jednak nie tylko na stronie PRM.com, lecz także w Concept Store PRM w warszawskiej Fabryce Norblina. Co warto wiedzieć o odświeżonej marce PRM i jakie projekty znajdziesz w jej kolekcji?

Oferta PRM, czyli pierwszy wybór dla fanek i fanów streetwearu w wydaniu luksusowym

Jeśli na co dzień cenisz sobie swobodny look i niebanalne wzornictwo, ale ogromną wagę przykładasz do jakości butów, ubrań i dodatków, projekty wybrane przez PRM na pewno wpadną Ci w oko. Wprawdzie nie jest to nowa marka na polskim rynku, ale dzięki wsparciu doświadczonego zespołu Answear.com, które działa na 12 europejskich rynkach, na naszych oczach przeistacza się z lokalnego e-commerce w ważnego gracza na europejskim rynku modowym. Koncept ten opiera się na łączeniu luksusu ze streetwearem i kultury popularnej z niszową. W kolekcji znajdują się nie tylko sneakersy, lecz także ubrania i akcesoria.

Wśród marek królują między innymi Rick Owens, Kenzo, A Bathing Ape, Human Made, Filling Pieces, Fiorucci, Carhartt, Neighborhood, Common Projects i Maison Mihara Yasuhiro. Nie brakuje też najpopularniejszych brandów o uliczno-casualowym charakterze, takich jak adidas Originals czy New Balance. Wyjątkowość PRM podkreślają także niespotykane do pory kolaboracje. Po raz pierwszy w Polsce dostępne będą projekty z logo Sporty&Rich. Klienci będą mogli także wybierać wśród limitowanych kolekcji dostępnych tylko u kluczowych partnerów topowych marek high-streetwear. Mowa między innymi Rick Owens x Dr. Martens, MM6 Maison Margiela x Salomon.

Eksperymentowanie to Twój pierwszy wybór? Postaw na PRM!

Koncept zakłada, że nazwa PRM pochodzi od słów Prime Choice. Twoje życie to Twój wybór – możesz spełniać swoje zachcianki, realizować marzenia i wieść je tak, jak chcesz. Nowa odsłona PRM, która ujrzała światło dzienne pod koniec marca 2024 roku, skierowana jest do ludzi, którzy uwielbiają czerpać z życia pełnymi garściami i nie boją się eksperymentować. Połączenie luksusu i ulicznego luzu, zamiłowania do kultury popularnej i niszowej, uwielbienie dla klasycznego designu i sztuki nowoczesnej – bliskie Ci wartości znajdziesz też w ofercie marki i w jej concept store. Modową awangardę, popularne marki i te znane tylko streetwearowym koneserom możesz podejrzeć w odświeżonych profilach PRM w mediach społecznościowych. Jeśli szukasz inspiracji do tego, w co uzupełnić swoją nietuzinkową garderobę, koniecznie zajrzyj na Instagram PRM.

Spójną wizję PRM podkreśla także wybór twarzy pierwszej kampanii reklamowej. Jest nią kontratenor Jakub Józef Orliński, który jest nie tylko profesjonalnym śpiewakiem operowym, lecz także akrobatą, modelem i tancerzem breakdance. W swoich mediach społecznościowych dzieli się miłością do muzyki klasycznej, którą łączy z łatwiejszymi w odbiorze dla wielu słuchaczy współczesnymi dźwiękami. Tak szerokie spektrum zainteresowań młodego artysty znalazło odzwierciedlenie w jego garderobie i stylu ubierania. W swoich outfitach często łączy formalną odzież ze streetwearowym obuwiem… A takie mariaże wprost idealnie pasują do definicji tego, czym jest PRM.

Tak o współpracy z Jakubem Józefem Orlińskim mówi Kamil Bajołek, który jest Dyrektorem Marki PRM: "Postawiliśmy na autorską formułę marki PRM, w której najwyższej klasy moda miesza się z kulturą wyrażoną poprzez design, sztukę i muzykę – wierzymy, że unikalne doświadczenia nie mogą bez niej funkcjonować. Zaproszenie Jakuba Józefa Orlińskiego, jako ambasadora naszej pierwszej kampanii, było oczywistym wyborem, gdyż Jakub w naturalny sposób przeplata dwa ważne dla nas światy – kulturę z "najwyższego C" oraz codzienne życie miasta – oba połączone pasją do życia w pełni".

Concept Store PRM w Fabryce Norblina – zabytkowa przestrzeń postfabryczna tłem dla luksusowej mody streetwear

Fabryka Norblina to kompleks dwustuletnich budynków położonych w sercu Warszawy. W dzielnicy Wola przy ulicy Żelaznej mieści się wyjątkowa przestrzeń, w której możesz odpocząć, zrobić zakupy albo zadbać o własne zdrowie. Restauracje, kino, muzeum, sala zabaw dla dzieci, biura czy gabinety lekarskie sąsiadują tutaj jednak z niezwykłą przestrzenią. Mowa o pierwszym concept store marki PRM, o którym w tych słowach opowiada Mariusz Juszczyk, partner zarządzający w Grupie Capital Park: "Otwarcie salonu PRM to dla naszych gości wspaniała wiadomość. Cieszymy się, że do Fabryki Norblina dołączyła kolejna marka niedostępna nigdzie indziej. Wizyta w Concept Store PRM to zdecydowanie nowy poziom doświadczeń nie tylko zakupowych, ale także kulturalnych. Sztuka, muzyka i moda to połączenie, które idealnie wpisuje się w nasz wielofunkcyjny kompleks".

Wystarczy, że w Pasażu Wernera zlokalizowanym na poziomie 0 w Fabryce Norblina przekroczysz próg Concept Store PRM, a od razu przeniesiesz się do innego świata, w którym luksus miesza się z tym, co wielkomiejskie, a kultura wysoka i wysmakowany design – z kulturą popularną i sztuką nowoczesną. Jasne podłogi kontrastują z dywanami, które swoimi subtelnymi barwami i delikatnymi wzorami dodają wnętrzu ciepła. Wystrój rozświetla wyjątkowa instalacja oświetleniowa, która składa się między innymi z ręcznie dmuchanego kryształu. Do wzbogacenia aranżacji zaproszono także performera i artystę audiowizualnego Kubę Glińskiego. Dzięki niemu ściany concept store zamieniły się w galerię prac, które odzwierciedlają nowoczesne spojrzenie na wielowarstwową ideę wielkomiejskości. W obrazach widać swobodę twórczej ekspresji artysty, która zachęca do refleksji, ale niczego nie narzuca.

Wyjątkową przestrzeń przepełniają też zachwycające dźwięki. Do południa klientom towarzyszy nastrojowy jazz, a po południu – klimatyczna muzyka klubowa i DJ-skie sety. W Concept Store PRM znalazł się też pierwszy w Polsce vinyl corner, którego kuratorem jest basista i kontrabasista jazzowy Wojtek Mazolewski. Wybrał on najciekawsze jego zdaniem płyty winylowe z różnych zakątków świata, które można odsłuchać przy okazji zakupów. Artysta uświetnił zresztą otwarcie concept store – 19 kwietnia w Fabryce Norblina odbył się jego performance solo.

Do odwiedzenia Concept Store PRM zachęca również cytowany przez nas wcześniej Kamil Bajołek: "PRM nie przypomina tradycyjnego sklepu ani żadnego innego miejsca, jakie obecnie można znaleźć w Warszawie. Postawiliśmy na autorską formułę concept store, w której miesza się najwyższej klasy moda z najwyższą kulturą. Oprócz wielu unikalnych marek w naszym butiku można znaleźć m.in. designerskie obiekty kolekcjonerskie czy starannie wyselekcjonowaną przez Wojtka Mazolewskiego kolekcję płyt winylowych. Dla tych, którzy cenią sobie prywatność, oferujemy również zakupy przy pomocy stylistów w dedykowanej dla nich przestrzeni. Chcemy naszym klientom zapewnić unikalne doświadczenia zakupowe, a także stworzyć miejsce spotkań społeczności PRM".

Lubisz bywać w pięknych przestrzeniach? Zapraszamy do pierwszego Concept Store PRM w Fabryce Norblina przy ul. Żelaznej w Warszawie. A może wolisz kupować online? Sprawdź, czym jest moda high-fashion na PRM.com!

Materiał sponsorowany przez PRM