Problem zaczyna dotykać 30-latki. "Mówimy o tzw. teście trampoliny"

- Gdy dochodzi do osłabienia mięśni dna miednicy, dochodzi także do zmiany ułożenia cewki moczowej. U kobiet niestety nie ma zwieracza cewki moczowej, podczas gdy mężczyźni mają aż dwa. To wszystko sprawia, że problem nietrzymania moczu może pojawiać się nawet u dziewczynek kilkunastoletnich - wyjaśnia dr n. med. Rafał Kuźlik w rozmowie z ABC Zdrowie.