Poszła do ginekolożki. Lekarka doznała szoku

Przestraszyła się, że będzie miała dziecko

Bohaterka programu TLC nadmieniła ponadto, że od dłuższego czasu nie miała okresu i wyraziła swoje podejrzenie zajścia w ciążę. Jednak lekarka wyjaśniła, że jeśli nie miesiączkuje, to także nie ma owulacji, więc nie mogło dojść do zapłodnienia. Jednocześnie zapewniła Tammy, że jeśli będzie zrzucać kolejne kilogramy, to jej cykl powinien powrócić.