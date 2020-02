Problematyczny trądzik grudkowy. Co go powoduje i jak sobie z nim radzić?

Trądzik grudkowy powoduje skrępowanie wśród wielu osób, głównie ze względu na jego nieestetyczny wygląd. Bolące podskórne krostki są utrapieniem młodych ludzi, ale także osób, które borykają się z zaburzeniem hormonów. Jak ukoić trądzik grudkowy?

Dlaczego występuje trądzik grudkowym?

Najczęściej trądzik grudkowy występuje u nastolatków, czyli młodych ludzi, którzy borykają się z przysłowiową burzą hormonów. Czasami jednak nawet dorosłe osoby, szczególnie kobiety są narażone na występowanie tego trądziku. W obu przypadkach mowa o rozregulowanych hormonach – zachwiana gospodarka hormonalna odpowiada za stan zapalny skóry. W okresie dojrzewania dochodzi do wzmożonej produkcji sebum i łoju, co finalnie skutkuje trądzikiem grudkowym. U dorosłych kobiet przyczyn trądziku należy doszukiwać się w fazie tuż przed menstruacją, gdy dużo pań ma wówczas wahania nastrojów. Pojawienie się bolesnych zmian skórnych powinny być sygnałem u dorosłych, ponieważ może być to znak, że w organizmie dochodzi do zaburzeń hormonalnych.