Próbowałam wynająć mikrokawalerkę w Krakowie. Kwoty zwalają z nóg

Pytam, kto wynajmuje tak niewielkie lokale. - Młode osoby, które dopiero rozpoczynają pracę i chcą zaoszczędzić na kosztach mieszkania w Krakowie. Nie oszukujmy się, są teraz bardzo wysokie. Drugą grupą są pracownicy zza wschodniej granicy. Zdarza się, że próbują wynająć mikrokawalerkę we dwójkę. Nigdy się na to nie zgadzam. To byłaby już przesada - stwierdza, otwierając drzwi do mieszkania, które miałabym wynająć.