Boją się, że stracą dach nad głową. "W kwadrans cena wzrosła o 300 zł"

- Masa ludzi szuka teraz czegoś na wynajem. Mam wrażenie, że właściciele mieszkań to wykorzystują. Oferują fatalne warunki za chore ceny i podnoszą czynsze o kilkaset złotych niemal z dnia na dzień. Trudno coś na to zaradzić. Zawsze znajdzie się jakiś chętny, więc wynajmujący nie przejmują się sprzeciwami - mówi Magda, która wraca do pracy stacjonarnej we Wrocławiu i właśnie rozgląda się za mieszkaniem na wynajem.