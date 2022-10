Prof. Hanna Rothkaehl: "Każdego dnia zadziwiam się pięknem Wszechświata"

Tak, to inna, równie niezwykła misja, w której mam szczęście brać udział. Jest to misja "łapania komety", czyli Comet Interceptor. Mam w niej szczególnie odpowiedzialną rolę, ponieważ kieruję międzynarodowym zespołem badaczy, którego zadaniem jest skonstruowanie dwóch instrumentów umieszczonych na dwóch z trzech satelitów Comet Interceptora. Instrumenty te są przeznaczone do diagnostyki właściwości środowiska plazmowego wokół komety, a także do opisania jego ewolucji w trakcie podróży przez Układ Słoneczny. Instrument DFP nazwany został od jego zadań badawczych: Pył, Pola i Plazma (Dust, Field and Plasma). Składa się z kilku niezależnych instrumentów-podzespołów badawczych.