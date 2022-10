Była na szkoleniu dla dziennikarzy. W końcu zadała kluczowe pytanie

Gdybym miała powiedzieć, co jest jedną z najtrudniejszych rzeczy w tym zawodzie – to jest to właśnie odpowiedzialność za to, co robimy. W przeciwieństwie do całej rzeszy, różnej maści internetowych "ekspertów", którzy wygłaszają w sieci swoje opinie, my odpowiadamy prawnie za to, co robimy. Dziennikarze wkładają ogrom pracy w to, aby informacje, które przekazują były sprawdzone i rzetelne. Ręczymy za to swoim nazwiskiem. To jest ogromny ciężar…