Prof. Michał Lew-Starowicz: "Punkt G to nie jest Święty Graal prowadzący do rozkoszy"

Zdecydowanie. W internecie można sobie wyczytać wszystko o różnych sposobach rozwiązywania problemów. Przychodzi wtedy do głowy myśl: po co mi specjalista? Jeśli chciałbym mieć samolot, to po co mam się starać, żeby go kupić i zatrudnić pilota, skoro mogę przeczytać w internecie o budowie samolotu, na własną rękę nauczyć się latania i polecieć? To jednak dość szybka ścieżka do katastrofy.