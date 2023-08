Polacy unikają seksu przed ślubem? Prof. Lew-Starowicz ma swoje wnioski

Choć wydawać by się mogło, że w dzisiejszych czasach to dość nieprawdopodobne, wiele par wciąż czeka z seksem do ślubu. Profesor Zbigniew Lew-Starowicz postanowił zdradzić na łamach portalu "Wprost" swoje spostrzeżenia w tej kwestii. Okazuje się, że nie zawsze chodzi tylko o wiarę.