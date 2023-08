Ekspertka o seksualności Polek: Dużo zmienia się na plus, ale jest nad czym pracować

Tak, to jest bardzo zależne od tego, w jaki sposób podchodzono do tego tematu w domu. Prosty przykład: jeśli rodzice zmieniali pieluszkę z wielką niechęcią i reagowali wprost obrzydzeniem, to dziecko uczy się, że wydzieliny z ciała są okropne, co potem przekłada się na kontakty seksualne.