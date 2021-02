Prof. Mirosław Wielgoś o leczeniu niepłodności w Polsce. Ginekolog krytykuje decyzję rządzących

Ginekolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Mirosław Wielgoś, był gościem w programie "Newsroom", gdzie odniósł się do wykluczenia badania niepłodności z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. - To jest kompletnie niezrozumiała sytuacja - skomentował tłumacząc, że rządzący z jednej strony chcą, aby dzieci rodziło się jak najwięcej, a z drugiej uniemożliwiają korzystanie z programów pomocowych. W dalszej części rozmowy profesor oburzył się, że środowisko pro-life krytykuje metodę in vitro. Ginekolog nie zgadza się z poglądami Kai Godek i podkreśla, że to, co ona mówi na temat in vitro, jest herezją.

Rozwiń