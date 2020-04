Profesor Zbigniew Lew-Starowicz: "Pandemia może zachwiać aktywność seksualną"

– Jedna grupa to ludzie, którzy nie mieli dla siebie czasu. Zakochani, ale zapracowani od rana do wieczora i wreszcie dzięki kwarantannie mogli więcej pobyć ze sobą. Oni przeorganizują swoje życie tak, żeby już kontynuować ten model bycia razem – oznajmił seksuolog.

Dla drugiej grupy prof. Zbigniew Lew-Starowicz ma złe wieści. – To jest ta, która dojrzeje do rozstania. (...) Bo póki byli zapracowani, to jakoś siebie znosili (...). Teraz, jak tak często są ze sobą, to te różnice charakterologiczne zaczęły się nasilać i te wszystkie napięcia między nimi stały się większe – zaznacza. Natomiast w trzeciej grupie znalazły się singielki i single, którzy dojdą do wniosku, aby stworzyć stały związek. Seksuolog wyjaśnia, że będą szukać partnerów, ponieważ izolacja w samotności źle na nich wpłynęła.