Koronawirus w Polsce. Seksuolog Zbigniew Lew-Starowicz: "Będzie się rodziło więcej dzieci"

Profesor Zbigniew Lew-Starowicz na łamach "Faktu" opowiedział o życiu seksualnym Polaków w obliczu pandemii koronawirusa. – Na pewno będzie się rodziło więcej dzieci, ale nie sądzę, by to był wielki skok liczbowy. Przebywanie przez cały czas z dziećmi, zwłaszcza w dużych rodzinach i przy trudnych warunkach lokalowych, z pewnością seksowi nie sprzyja – wyjaśnia seksuolog.

Koronawirus. Czy można zarazić się podczas seksu?

Tłumaczy również, że niektóre osoby na co dzień są zbyt zmęczone, by odbywać stosunek, więc praca zdalna może korzystnie wpłynąć na seks. Okazuje się, że jesteśmy wówczas mniej zestresowani. Profesor uspokaja również, że nie ma obawy, by zakazić się koronawirusem podczas seksu, jeśli jesteśmy zdrowi i mieszkamy pod jednym dachem z partnerem.