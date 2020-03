WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 zbigniew lew-starowiczkoronawiruskwarantanna wczoraj (16:42) Koronawirus. Zbigniew Lew-Starowicz o baby boom Czy koronawirus zbliży Polaków jak stan wojenny? Prof. Zbigniew Lew-Starowicz uważa, że i tak, i nie. - To nie życie porównywalne z tamtymi... Rozwiń w latach osiemdziesiątych w czasie … Rozwiń Transkrypcja: w latach osiemdziesiątych w czasie stanu wojennego Polacy byli zmuszeni do tego żeby zostać w domach efekt Baby Boom jak będzie teraz po zakończeniu tej to będzie takie kwarantanna Baby Boom jak pan to prognozuje to czy niezupełnie tak może być bo sądzę że będzie wzrost ale nie to nie będzie porównywalne z tamtymi czasami i dlaczego Bo tamte czasy sprawiały Co to były inne typ zagrody to był typ zagrożenia do politycznego to było takie patriotyczne podejście A w tej chwili jest zagrożenie zdrowia i życia w związku z tym w takie pakowanie się Takie wchodzenie w większą płodność może być traktowany jako zagrożenie najlepsze coś stanie to co ktoś się zajmie To może być takie trochę schodkowe myślenie to nie czas teraz na zwiększoną płodność No bo później będzie działo jak to przeżyjemy to wtedy może być to tak samo jak Po każdej wojnie jest gwałtowny przyrost populacji taki to nie jest tylko taki typowo ewolucyjny mechaniz a ludzie z psychiczny że po jakimś kolorze Chce się żyć jest przed życia jest to taki mechanizm więc ja sądzę że płatność jest większy ale jak mi nie zagrożenie epidemiologiczne atak Phantom ATA kwarantanna na auto kwarantanna i to że zostajemy wszyscy w domu nie zachęca jednak do no do uprawiania miłości po prostu ja podzielę tą grupę dotacje na 3 podgrupy Okej dobrze pierwsza grupa to jest A to są ludzie którzy chętnie by chętnie by często ze sobą ale nie mogli pracują od rana do wieczora spotykają się weekendy mnie wystarczająco oczywiście ci stęsknieni bycia ze sobą będą dążyli do i to coś może być na rzeczy z czy rzeczywiście nie tylko że seks będzie lepszy alikwot dość będzie lepsza ci pierwszą grupę mamy od fajkowa No to jest liczna grupa dopytam No to jest około 15% związków druga grupa to jest ta która no większość jednak Polaków nie żyje w podwarszawskich Czy w pałacach tylko w takich trochę zatłoczonych lokalach jeszcze do tego są dzieciaki nawet są naturalne przeszkody dzieci nie wytrzymuję psychicznie rodzice się z nimi uczą idzie a nie daje pił to wychodzi są podejmowanie wszyscy do więc nie ma tych warunków im tym nie ma jak więc może by chcieli by mieć więcej seksu ale nie mają do tego do tego mogę warunków także ta grupa nie zwiększy swoje aktywności seksualnej Jest jeszcze trzecia grupa to Chodzi o osoby które kwarantanna zmusiła do bycia ze sobą ale wydaje nie chcieli być bo na przykład pije z osobami z innymi przecież są romanse biurowe są rozmaite związki poza partnerstwie i związek małżeński jest tylko formalnością a to dla dobra dzieci A to ze względów tam wyznaniowych A to mogę teraz żeby się zakochać na nowo w takim związku już takich kantalu do głowy fajne ale jeżeli to jest związek już tylko forwardy gdzie włącznik na przykład no wspólny kredyt na mieszkanie i kredyt to raczej bardzo zniecierpliwieni swoim widokiem że musimy być razem a tymczasem serce się wyrywać Dzięki że poprosimy o poprawienie telefonu żeby było o teraz na koncie jest dużo dużo lepiej pana widać ale tych ale tych to jest około 7%