Projekt "Kwiat dojrzałości" – Pierwsze zgrupowanie uczestniczek

Intensywny harmonogram pierwszego spotkania nie pozwolił na ani sekundę nudy. Każda minuta pobytu uczestniczek projektu w Arche Hotel Krakowska była dokładnie zaplanowana. 5 lipca od samego rana panie wzięły udział w wizerunkowej sesji zdjęciowej, która już niebawem ujrzy światło dzienne. Stylizacje do zdjęć przygotowała projektantka – Ela Piorun. Nagrane zostały również wideo-wizytówki, a także z pomocą Arche TV powstał obszerny materiał – relacja z całego pobytu. W czwartek 6 lipca od rana odbywały się warsztaty. Dzień rozpoczął się od spotkania z polską dziennikarką i prezenterką telewizyjną Agnieszką Hyży, która przeprowadziła zajęcia z wystąpień publicznych. Zaraz po tym miało miejsce spotkanie pt. "Szczęście to Twój wybór", które poprowadziła Elżbieta Gozdecka – właścicielka gabinetu medycyny estetycznej Rosamed Clinic na warszawskiej Ochocie. Na koniec uczestniczki projektu odwiedziły przedstawicielki firmy Clochee – producenta certyfikowanych, polskich kosmetyków naturalnych do pielęgnacji twarzy i ciała. Poza praktycznymi poradami urodowymi, panie otrzymały od firmy piękne zestawy prezentowe. Po południu cała grupa, dzięki współpracy z przewoźnikiem Tandem Autokary Sp. z o.o. S.K. udała się na wycieczkę do Pałacu oraz Folwarku w Łochowie, ale o tym wkrótce. 7 lipca upłynął uczestniczkom pod hasłem – zdrowie. Panie spotkały się z Dr n. med. Robertem – Brawurą – Biskupskim – Samahą, pomysłodawcą i współzałożycielem kliniki ginekologicznej Aurea Clinic mieszczącej się na warszawskiej Woli. Podczas spotkania poruszone zostały niezwykle istotne kwestie kobiecych badań profilaktycznych takich jak: cytologia, mammografia. Doktor pozostawił także możliwość do otwartej dyskusji i zadawania pytań do czego uczestniczek projektu namawiać nie trzeba było. Kolejne spotkanie poprowadził Panie ze Stowarzyszenia Amazonki Warszawa-Centrum na czele z Panią Ewą Grabiec-Raczak – Prezes Stowarzyszenia, a były to praktyczne warsztaty nauki samobadania, do których posłużyły specjalne fantomy. Piątkowe spotkania, a zarazem całe pierwsze zgrupowanie zamknęło spotkanie z psycholog – Ewą Poleszuk, która rozmawiała z uczestniczkami projektu na temat budowania relacji i umiejętności stawiania granic.