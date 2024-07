Promienna skóra bez przebarwień i objawów zmęczenia – nowe kosmetyki z witaminą C od Miya Cosmetics

Miya Cosmetics już nie raz zachwycała użytkowniczki innowacyjnymi formułami, o wielokierunkowym działaniu na skórę. Tym razem oferta marki powiększyła się o 5 nowych kosmetyków z witaminą C. Ich wegańskie formuły zostały tak skomponowane, aby jednocześnie pełnić funkcję kilku kosmetyków. Zostały przebadane dermatologicznie i okolistycznie. Sprawdź, jak działają na skórę oraz dlaczego warto mieć je w swojej kosmetyczce, nie tylko latem!

Serum z witaminą C wyrównujące koloryt BEAUTY.lab (95% składu pochodzenia naturalnego)

Serum o formule wodno-żelowej do każdego typu skóry, w szczególności polecane do skóry o nierównym, szarym kolorycie, z pierwszymi oznakami starzenia i skłonnością do niedoskonałości i przebarwień. Dzięki niemu skóra stanie się bardziej promienna, przebarwienia mniej widoczne, a koloryt bardziej wyrównany. Serum wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek.