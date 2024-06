Prowadzisz siedzący tryb życia? Naukowcy radzą: "lepiej siedź z kawą"

Według Amerykańskiego Instytutu Badań nad Rakiem brak aktywności fizycznej i siedzący tryb życia podnoszą ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów , takich jak rak jelita grubego, piersi, endometrium i przełyku. Oprócz tego osoby dłużej siedzące mogą nabawić się cukrzycy typu 2 lub choroby układu krążenia. To zwiększone ryzyko jest niezależne od predyspozycji genetycznych, nadwagi czy otyłości.

Naukowcy zauważyli też, że 10 godzin siedzenia w ciągu dnia, prowadzi do większego rozwoju demencji. Regularne krótkie przerwy na aktywność fizyczną, np. 3 minuty co pół godziny, mogą przeciwdziałać negatywnym skutkom długotrwałego siedzenia. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Soochow w Chinach, postanowili sprawdzić, czy istnieje jeszcze prostszy sposób na złagodzenie tych efektów. Odkryli, że picie kawy przynosi pozytywne skutki.

"The Washington Post" porozmawiał z autorem badań Huimin Zhou. Naukowiec zwrócił uwagę, że osoby, które dużo siedzą, ale piją kawę, mają o prawie jedną czwartą niższe ryzyko zgonu w porównaniu z osobami prowadzącymi podobnie siedzący tryb życia, ale nie spożywają kawy. Badania zostały przeprowadzone wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Oczywiście spożywanie kawy powinno mieć swoje granice. Wypicie do czterech filiżanek czarnego napoju, powoduje mniejsze ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, choroby Parkinsona i chorób serca. W ujęciu statystycznym oznacza to, że osoby pijące kawę mogą wydłużyć swoje życie nawet o jedną trzecią w porównaniu z osobami niepijącymi kawy.

Dodaj do kawy szczyptę. Brzuch stanie się płaski

Dodaj do kawy szczyptę. Brzuch stanie się płaski

Chociaż kawa jest przedmiotem ciągłych badań, to jej dokładny mechanizm działania nadal pozostaje zagadką. Zawiera ona wiele substancji aktywnych, które wzajemnie na siebie wpływają, przez co trudno jest jednoznacznie określić, który składnik odpowiada za jej potencjalne działanie ochronne.

Oczywiście picie kawy nie wystarczy, aby pozytywnie wpłynąć na swój organizm. Warto pamiętać o regularnej aktywności i robić przerwy w trakcie pracy siedzącej. Spacer, rozciąganie i ćwiczenia fizyczne pomagają otrzymać dobrą formę i przyczyniają się do lepszego zdrowia.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!