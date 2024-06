Ok, rozumiem

Dodaj do kawy szczyptę. Brzuch stanie się płaski

Zaczynasz dzień od kawy? Szukasz sposobów na to, aby pozbyć się zbędnych kilogramów? Te dwie rzeczy łączą się bardziej niż myślisz. Zwłaszcza jeśli do parującej filiżanki napoju dodasz szczyptę popularnej przyprawy.

Wiele osób nie wyobraża sobie początku dnia bez kubka kawy. Nic dziwnego - picie tego napoju, oczywiście z umiarem, może przynieść wiele korzyści.

Co więcej, połączenie kawy z innymi produktami, które znajdziemy z pewnością w swojej kuchni, może dać jeszcze więcej pozytywnych rezultatów. Pewien dodatek powinien szczególnie zaciekawić osoby, które szukają sposobu na przyspieszenie przemiany materii.

Kawa na odchudzanie? Dodaj szczyptę tej przyprawy

Bardzo często problemy z metabolizmem stanowią poważną przeszkodę do zrzucenia zbędnych kilogramów. Organizmowi można trochę pomóc, stosując naturalne środki. Okazuje się, że jedna z przypraw dodana do kawy może usprawnić funkcjonowanie jelit, wspomóc nasz układ trawienny, a tym samym przyspieszyć zrzucanie zbędnych kilogramów. O co dokładnie chodzi?

Takie "magiczne" właściwości ma kardamon, co potwierdzają badania z 2022 roku, o których wspomniała dr Keith Singletary. Co więcej, to konkretnie działanie przyprawy miało już być znane od wieków. Kardamon ma też pomagać w przypadku nudności oraz zgagi. Wykazuje też właściwości moczopędne.

Jak zrobić "odchudzającą kawę"?

Dodanie do kawy już szczypty kardamonu ma wspomagać nasz metabolizm. Ale napój można też przygotować nieco inaczej. Zanim zaczniemy mieszać sproszkowany kardamon z mieloną kawą, możemy wrzucić do kubka jego całe ziarna, a następnie wlać do środka kawę i odstawić ją do zaparzenia.

Co warto wiedzieć o walorach smakowych kardamonu? Ta pochodząca z Indii przyprawa to delikatna mieszanka nut słodkich i ostrych. Wiele osób określa ten smak jako korzenny, rozgrzewający. Kardamon nada się nie tylko do kawy, lecz także wielu herbat.

