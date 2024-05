Najgorszy rodzaj kawy. Jeśli ją pijesz, ryzykujesz zdrowiem

Kawa to nie tylko przyjemność dla podniebienia. Badania naukowe sugerują, że umiarkowane spożycie tego napoju może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Od poprawy koncentracji i pamięci, przez zmniejszenie ryzyka chorób, takich jak choroba Alzheimera, aż po poprawę krążenia krwi, ochronę przed chorobą Parkinsona i obniżenie stresu. Ponadto kawa jest bogatym źródłem antyoksydantów, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami w organizmie.

Kluczem jest jednak umiar. Spożywanie zbyt dużej ilości kawy może prowadzić do nadmiernego pobudzenia, zaburzeń snu i innych niepożądanych skutków. Ważny jest również wybór odpowiedniego rodzaju kawy. Niektóre powinniśmy omijać szerokim łukiem.

Senność po kawie to nie przypadek. Powód może zaskoczyć

Senność po kawie to nie przypadek. Powód może zaskoczyć

Należy pamiętać, że kawa to nie to samo, co napój kawowy, który zawiera dużą ilość tłustego mleka, cukier oraz inne dodatki. Istnieją trzy rodzaje kaw, których nie można pić zbyt często.