Prysznic rano czy wieczorem? Każda opcja to inne korzyści

A może rano i wieczorem?

Skoro zalety mają zarówno poranne, jak i wieczorne kąpiele, może warto skorzystać z obu sposobów? Można, ale należy pamiętać, by w takiej sytuacji możliwie skrócić czas zabiegu – najlepiej do ok. 10 minut. W przeciwnym razie naruszymy naturalną barierę ochronną skóry, zaburzając jej zdolności do regeneracji. Warto też pamiętać, że na eksperymenty z dużymi różnicami temperatur muszą uważać osoby, które zmagają się z problemami układu krążenia, a także kobiety w ciąży lub obficie miesiączkujące.